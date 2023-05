Sobotka für Erhalt von Roma-Gräbern

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sucht eine Lösung, wie man die Gräber von Sinti und Roma, die den Holocaust überlebt haben, dauerhaft erhalten kann. Als Vorbild dienen könnte dabei das deutsche Modell, sagte er im APA-Doppelinterview mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Deutschen Sinti und Roma, Romani Rose. Dort teilen sich Bund und Länder die Kosten auf. Sobotka will sich dieses Modell nun genauer ansehen.

Für Rose war die politische Entscheidung ein wichtiger Akt, dort dienen die Gräber als "Denkmäler". "Ich denke, das ist ein wichtiger Akt, weil die meisten Menschen sind wieder in die Ortschaften zurückgekommen, in denen sie vorher gewohnt haben." In Österreich habe es - nach den Zählungen der Nazis - 10.000 Angehörige der Minderheit gegeben, wovon etwa die Hälfte in Polen im mobilen Vergasungswagen ermordet wurde.