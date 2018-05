So wirkt der Klimawandel auf Vorarlberg

Klimaerwärmung abschwächen und Treibhausgase reduzieren: Das sind zwei der großen Ziele des Pariser Klimaabkommens. Leider funktioniert das in Vorarlberg nicht wirklich.

Das hat weitreichende Konsequenzen für das sensible System der Alpen: Gletscher schmelzen, an ihrer Stelle entstehen kleine Seen; die Waldgrenze steigt um rund 200 Meter hinauf; die Luft wird phasenweise mehr Feuchtigkeit aufnehmen, es kommt daher häufiger zu lokalem Starkregen und Überschwemmungen. Ein Bericht des ORF Vorarlberg.