So wird’s was mit dem Sonnenstrom

Wenn die com:bau am 28. Februar ihre Pforten öffnet, darf die illwerke vkw, Vorarlbergs größter Energiedienstleister, nicht fehlen.

Das Traditionsunternehmen setzt Schwerpunkte bei den Themen Photovoltaik und Elektromobilität. Der Hausbau ist mit unzähligen Fragen verknüpft, die sich jeder Bauherr stellen muss. Ein wichtiger Teil der Planung beschäftigt sich mit dem Energiekonzept. Welche Art der Heizung wird angestrebt? Wie kommt die Energie ins Haus? Wie kann ich meine Energie selbst erzeugen und bestmöglich selber nutzen? Mit der illwerke vkw gibt es einen regionalen Anbieter, der all diese Themen in einem Unternehmen vereint. Vom Stromanschluss bis zur Elektromobilität informiert der Energiedienstleister über sämtliche Energiethemen – und hat dabei auch noch ein paar tolle Angebote im Gepäck.

vkw Photovoltaik-Anlage aus einer Hand

Limitierte Stückzahl der vkw Sonnenstromaktie

Wenn die Dachfläche fehlt, um eine eigene PV-Anlage errichten zu können, bietet vkw eine Alternative. Mit der Sonnenstromaktie beteiligen Sie sich an im Herbst 2019 errichteten Anlagen in Vorarlberg – und das ohne Aufwand und Risiko. Denn die Sonnenstromaktie bietet 20 Jahre garantierten Sonnenstrombezug mit der Ertrags- und Kapitalgarantie. Exklusiv auf der Messe gibt’s eine begrenzte Stückzahl. Da heißt es rasch zugreifen!

E-Mobilität: Beim Bauen alles richtig machen

Wer schlau baut, berücksichtigt bereits jetzt die Mobilität von morgen. vkw vlotte hat die passende Ladelösung für jede Wohnsituation. Egal ob Ein- oder Mehrfamilienhaus: ein Anschluss für Ihr Elektroauto lässt sich meist ganz einfach realisieren. Die Erfahrung zeigt: 90 Prozent der Batterie-Ladevorgänge passieren zu Hause oder am Arbeitsplatz. Die Experten von vkw vlotte zeigen Ihnen die besten Möglichkeiten auf und beraten Sie kompetent zum Thema Infrastruktur. Besuchen Sie uns am Messestand und erhalten Sie alle Informationen zu möglichen Förderungen. So gehen Sie fachlich auf Nummer sicher.