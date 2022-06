So wird der Sommer zum Erlebnis

Kinder können beim „KIDSommer“ 2022 aus über 40 Programmpunkten wählen.

Pumptrack-Challenge

Zu den Highlights gehört die Pumptrack-Challenge vom 30. Juli bis 1. September 2022. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Klaus auch heuer wieder in Kooperation mit der Gemeinde Weiler einen Pumptrack für den KIDSommer 2022 gemietet. Hier können die Kinder und Jugendlichen Spaß haben, Freunde treffen, chillen, aufeinander aufpassen und sich in Müllvermeidung üben. Dazu gibt es heuer die Pumptrack-Challenge: Jeder, der den Pumptrack besucht, kann pro Besuchstag einmal einen QR-Code scannen. Am Ende des Sommers gewinnen die zehn mit den meisten Tagesbesuchen einen Überraschungspreis.

Ein weiteres Highlight

Online anmelden

Die Anmeldung für alle Veranstaltungen des KIDSommers erfolgt über den Link www.klaus.at/kidsommer und startet am Samstag, 25. Juni, um 9 Uhr. Das Anmeldeportal ist anschließend bis 31. August 2022 geöffnet. So können den ganzen Sommer über bis zu zwei Tage vor der Veranstaltung spontan Angebote gebucht werden. Im September erhalten die Familien per Post eine Rechnung für alle gebuchten Veranstaltungen. Anmelden können sich Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Klaus, Weiler und Fraxern und auch solche, die ihre Ferien in diesen Gemeinden verbringen. Alle weiteren Informationen sind zu finden auf www.klaus.at