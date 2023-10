Am Freitag wird es noch einmal richtig warm, am Samstag ziehen mit einer Kaltfront aber Wolken auf. Am Sonntag wird es dann deutlich kälter.

Am Freitag wird es noch einmal richtig warm, am Samstag ziehen mit einer Kaltfront aber Wolken auf. Am Sonntag wird es dann deutlich kälter.

So wird das Wetter am Wochenende in Vorarlberg

Am Freitag wird es noch einmal richtig warm mit bis zu 26 Grad, am Samstag bringt eine Kaltfront dann allerdings Regen und kühlere Temperaturen. Am Sonntag wird es dann deutlich kühler.

Heute wird in Vorarlberg die Sonne auch weiterhin zumindest phasenweise scheinen, obwohl am späteren Nachmittag teilweise dichtere Schleierwolken erwartet werden. Die Luft bleibt ungewöhnlich mild, selbst bis in die Hochgebirgsregionen. Die Höchsttemperaturen liegen meist zwischen 19 und 23 Grad. Der Abend und die Nacht werden stark bis wechselnd bewölkt, was für milde Temperaturen sorgt. Die Tiefsttemperaturen liegen dann zwischen 9 und 13 Grad.

Föhnig-warmer Freitag

Am Freitag verstärkt sich der Hochdruckeinfluss erneut und bringt reichlich Sonnenschein mit sich. Nebel ist kaum zu erwarten, und die hohen Schleierwolken werden im Laufe des Tages abziehen. Am Nachmittag wird es leicht föhnig und daher nochmals extrem warm. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 8 und 13 Grad, die Höchsttemperaturen zwischen 23 und föhnbedingten 26 Grad.

Regen am Samstag

Der Samstag startet noch föhnig und mild, doch bereits am Vormittag ziehen vermehrt Wolken auf. Am Nachmittag erreicht uns eine markante Kaltfront mit ersten Regenschauern, die später in anhaltenden Regen übergehen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad, die Höchsttemperaturen zuvor noch zwischen 16 und 21 Grad.

Kälteeinbrauch am Sonntag

Die nächtliche Kaltfront markiert das Ende der außergewöhnlich warmen Periode. Am Sonntag ist der Himmel überwiegend bewölkt und es wird zeitweise leicht regnen. Auflockerungen sind am ehesten im unteren Rheintal zu erwarten. Die Temperaturen gehen deutlich zurück - mit Tiefsttemperaturen zwischen 3 und 7 Grad sowie Höchsttemperaturen zwischen 7 und 12 Grad.

