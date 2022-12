So wird das Wetter am Wochenende in Vorarlberg

Nach leichtem Regen verläuft der Donnerstag stark bewölkt, aber weitgehend trocken. Am Freitag schneit es wenigstens zeitweise leicht aus meist dichten Wolken. Am Wochenende gewinnt aber wieder die Sonne die Oberhand.

Donnerstag

Freitag

Mittelfristvorschau

Am Wochenende Hochdruckeinfluss und trockenes Wetter. In der Früh strenger Frost. Tagsüber einiges an Sonne. Es ziehen hohe Wolken auf und dämpfen den Sonnenschein. Auf den Bergen drehen die Temperaturen bis etwa 2000m hinauf ins Plus, in den Niederungen bleibt die Frostluft noch gefangen. Tiefstwerte: -11 bis -8 Grad, Höchstwerte: -2 bis 0 Grad. Montag: Trotz hoher Wolken überwiegt der Sonnenschein, im Bodenseeraum dürfte auch Hochnebel liegen. Es gibt kräftige Temperaturinversionen, in der Höhe wird es deutlich milder sein als in den noch von der Kaltluft gefüllten Tälern. Tiefstwerte: -8 bis -3 Grad, Höchstwerte: 3 bis 5 Grad.