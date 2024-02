So wird das Faschingswetter

Zum Faschingsfinale wird das Wetter wechselhaft.

Am Samstag bestimmt der Südföhn das Wetter in den Bergen und den Föhnschneisen des Rätikons mit starkem bis stürmischem Wind. Der Tag präsentiert sich mit wechselnder bis starker Bewölkung, wobei die Sonne zeitweise zum Vorschein kommt. Dank des Südföhns bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 4 und 8 Grad und steigen je nach Föhneinfluss und Höhenlage auf 13 bis 19 Grad an.

Sonntag

Nächste Woche

Am Montag gestaltet sich das Wetter nur zeitweise sonnig. Es ziehen kompakte Wolken und mit lebhaftem Westwind einige Schauer über das Land, oberhalb von etwa 1100 Metern fällt Schnee. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen -1 und +3 Grad und tagsüber zwischen 7 und 10 Grad. Der Dienstag beginnt freundlich, bevor sich am Nachmittag der Himmel wieder zunehmend eintrübt. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -2 und +2 Grad und erreichen am Tag 7 bis 11 Grad. Der Mittwoch bringt vormittags einige Regen- und Schneeschauer bei einer Schneefallgrenze um 1500 Meter. Am Nachmittag klart es tendenziell auf, mit Tiefsttemperaturen von 0 bis 4 Grad und Höchstwerten von 8 bis 12 Grad.