So will Vorarlberg Pflegepersonal für die Zukunft gewinnen

Die Pflegesituation im Ländle ist das Thema eines Monitorberichts zur Entwicklung und Veränderung des Personalstandes. Landesrat Christian Bernhard und Landesrätin Katharina Wiesflecker stellen die Ergebnisse ab 10 Uhr an der Schule für Sozialbetreuungsberufe vor.

Laut dem Wifo fehlt es Vorarlberg wie auch den anderen Bundesländern an Pflegepersonal für die Zukunft. Vorarlberger Pflegekräfte klagen bereits heute über Unterbesetzung und dass Pflegeschüler daher vollwertige Dienste übernehmen müssen. Wie sich diese Situation für das Land Vorarlberg selbst darstellt und wie es darauf reagieren will, erklären die Landesräte am Freitag.