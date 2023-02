So werden Sanierungen von Bund und Land gefördert

Das Land fördert im Rahmen der Sanierungsförderung mit zinsgünstigen Darlehen oder Barzuschüssen. Pauschale Sockelbeträge können dabei durch verschiedene Maßnahmen aufgestockt werden. Der Bund fördert 2023 mit bis zu 21.000 Euro Barzuschuss.

Die Landesförderung wird wahlweise als zinsgünstiges Darlehen oder als Barzuschuss in Höhe von 40 Prozent des möglichen Darlehensbetrags gewährt. Beim Darlehen kann zwischen einer 20-jährigen und einer 35-jährigen Laufzeit gewählt werden, wobei in beiden Fällen die ersten zehn Jahre zins-frei sind.

Mindestkriterien und persönliche Förderkriterien.

Wer an seinem Wohnhaus Bauteile wie Außenwände, Decken, Fenster thermisch verbessert, kommt in den Genuss der Basisförderung. Neben dem Erfüllen persönlicher Förderkriterien (Einkommen, Wohnsitz etc.) ist der Einhalt von energetischen Mindestkriterien erforderlich, die geringfügig strenger sind als das Baugesetz vorschreibt. Die Basisförderung wird auf die Bonusstufe angehoben, wenn die Sanierung besonders energieeffizient ausfällt.