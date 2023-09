So viele Wildunfälle gab es 2022 auf Vorarlbergs Straßen

In Vorarlberg ereignen sich beinahe täglich Wildunfälle auf den Straßen. Im letzten Berichtsjahr wurden 298 Wildtiere getötet, und pro Jahr verletzen sich drei Menschen bei solchen Zusammenstößen.

500 Personen bei Tierunfällen verletzt, ein Mensch getötet

Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) wurden im Jahr 2022 bei Unfällen aufgrund von Tieren auf der Fahrbahn fast 500 Personen verletzt, von denen 96 schwere Verletzungen erlitten. Tragischerweise gab es auch einen Todesfall. In Vorarlberg wurden im gleichen Zeitraum 298 Wildtiere bei Wildunfällen getötet, was bedeutet, dass beinahe jeden Tag in dieser Region ein solcher Vorfall registriert wurde. Insgesamt wurden pro Jahr 3 Menschen bei Wildunfällen in Vorarlberg verletzt.

Steigende Unfallzahlen im Vergleich zu 2021

Tipps für den Umgang mit Wildtieren auf der Straße

Regionale Unterschiede und Top-Bezirke bei Wildunfällen

Eine Auswertung der letzten fünf Jahre zeigt, dass 39% aller Wildunfälle pro Jahr in Niederösterreich, 20% in Oberösterreich und 18% in der Steiermark stattfinden. Die Top 5 Bezirke mit den meisten Wildunfällen in Österreich sind Neusiedl am See (3.241 Unfälle), Mistelbach (3.164), Grieskirchen (2.712), Amstetten (2.657) und Südoststeiermark (2.466). Die Top 5 Bezirke mit den meisten Wildunfällen mit Personenschaden sind hingegen Amstetten (3,8%), Gänserndorf (3,6%), Braunau am Inn (3,4%), Südoststeiermark (3,0%) und Sankt Pölten Land (2,5%).