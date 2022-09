So viele Masterclasses wie noch nie!

Am 26. September erwarten dich 14 absolute Expert:innen der digitalen Szene in ihren Masterclasses. In den ein- bis mehrstündigen Deep-Dives werden konkrete Fragen, Strategien und Trends diskutiert, die uns tagtäglich beschäftigen – ob privat oder beruflich. Die Teilnehmer:innen profitieren von jeder Menge Input, praxiserprobten Skills und kreativem Austausch.

Diesmal geht es bei den Masterclasses mit digitalen Vordenker:innen der Unternehmen TikTok, Investorella, VerVieVas, ländlejob.at, TOWA, Kodiak Robitics, MEDIASQUAD GmbH, e-dialog GmbH, WBI Wissensmanagement, Rhomberg und Grobner Consulting wieder heiß her. Die Workshops finden wieder in Kleingruppen an den drei Hotspots Rhomberg Bau in Dornbirn, illwerke vkw in Bregenz und Russmedia in Schwarzach statt. Mit deinem Interactive West-Ticket kannst du dich für die limitierten Sessions anmelden.

Auf diese Masterclasses darfst du dich unter anderem freuen:



TikTok: So nutzt du TikTok für dein Tech-Unternehmen TikTok und Technik passen nicht zusammen? Oh doch! Wie High-Tech-Unternehmen TikTok für ihr Business und ihre Marketing-Zwecke nutzen können, lernst du in der Masterclass „TechTok: How can tech brands best leverage TikTok”. Mit deinem Interactive West-Ticket und der Anmeldung zur Masterclass sicherst du dir darin das Know-how von TikTok-Spezialist Simon Fröhlich.

ländlejob.at: Digitale Touchpoints in Branding & Recruiting

Sichtbarkeit ist beim Employer Branding und Recruiting von entscheidender Bedeutung. Für Arbeitgeber:innen ist es deshalb umso wichtiger, möglichst viele Kanäle erfolgreich zu steuern. In dieser Masterclass lernst du, wie du digitale Berührungspunkte im Employer Branding und Recruiting nutzen kannst, um bei potentiellen Bewerber:innen mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Zudem wirst du erfahren, wie dir die Transformation der Candidate Journey in eine Candidate Experience gelingt.

Rhomberg: Künstliche Intelligenz als mächtigste Innovation

Künstliche Intelligenz (kurz KI) ist eine nützliche Erfindung, die zeitgleich eine große Gefahr für die Menschheit darstellen könnte. Aber was steckt wirklich dahinter? Ist KI eher Mathematik oder mehr Magie? Ist sie ein Hype oder gekommen, um zu bleiben? In dieser Masterclass schauen wir uns die Geschichte, ein paar Grundlagen und die wichtigsten Anwendungen der KI und des maschinellen Lernens an. Keine IT-, Mathematik- oder Magiekenntnisse notwendig.