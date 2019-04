So viel kostet uns die Gesundheit

Steigende Lebenserwartung erhöht die Gesundheitskosten bis 2060 von momentan 10,4 Prozent auf mindestens 12,3 Prozent der gesamten österreichischen Wirtschaftsleistung, es könnten sogar bis zu 14,4 Prozent sein.

Am 7. April war der Weltgesundheitstag – ein Tag, der dazu anregt, über Gesundheit und die Kosten im Gesundheitssystem nachzudenken. Schließlich werden Herr und Frau Österreicher immer älter. Und es ist eine Tatsache, dass die Kosten für die Gesundheit mit steigendem Alter auch entsprechend anwachsen.

Bis 39 Jahre kostet die medizinische Betreuung im Durchschnitt 1800 Euro pro Jahr. Für Menschen zwischen 50 und 59 Jahren sind die Ausgaben schon doppelt so hoch, bis zum 75. Lebensjahr verfünffachen sie sich. Ist ein Mensch über 90 Jahre alt, müssen im Schnitt 27.000 Euro pro Jahr für seine Gesundheit aufgewendet werden. „Wir haben diese Fakten aus einem Grund erhoben: Es ist wichtig, wissenschaftlich fundierte Zahlen für den öffentlichen Diskurs zur Verfügung zu stellen. Die wirklich erfreuliche Tatsache, dass die Bevölkerung altert hat nachweislich Effekte auf die Finanzierbarkeit nicht nur des Pensionssystems, sondern auch des Gesundheits­systems“, so der Ökonom und Co-Autor der Studie Franz­Xaver Zobl.

Man kann es drehen wie man will: Je nachdem, welche Effekte man berücksichtigt oder kombiniert, werden die Gesundheitsausgaben bis 2060 von momentan 10,4 Prozent auf mindestens 12,3 Prozent der gesamten österreichischen Wirtschaftsleistung steigen, es könnten sogar bis zu 14,4 Prozent sein. Das wären dann in heutigen Preisen 28,5 Milliarden Euro.

Übrigens: 2016 hat die öffentliche Hand rund drei Viertel der Gesundheitskosten übernommen, wobei das Geld dafür zu 40 Prozent über Steuern finanziert wurde und der Rest aus den Sozialversicherungsbeiträgen stammt. Seit Jahren unverändert entfallen rund fünf Prozent der Gesundheitsversorgung auf private Krankenversicherungen. Und 19 Prozent haben die Österreicher direkt aus der eigenen Tasche bezahlt, während in Schweden 15 Prozent, in Deutschland 12,4 Prozent und in den Niederlanden sogar nur elf Prozent aus der Geldbörse der Betroffenen gezahlt werden mussten.