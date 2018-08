So steht die Vorarlberger Jugend zur EU

Die Junge Volkspartei hat eine Studie erstellen lassen, um ein Stimmungsbild der jungen Bevölkerung in Bezug auf die Europäische Union zu zeichnen.

Befragt wurden etwas mehr als 1.000 Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren, wobei 13 Prozent, also etwas über 130 Teilnehmer aus dem Bundesländern Tirol und Vorarlberg stammen.

Die Gesamtheit der Umfrage skizziert eine Jugend, die ihr Land in der Europäischen Union sieht, aber ein kritisches Auge auf mögliche zukünftige Entwicklungen hat. In keiner Altersgruppe und in keinem Bundesland gäbe es eine Mehrheit für einen möglichen Austritt.

Im Österreich-Vergleich sehen die Tiroler und Vorarlberger die Europäische Union positiver als der Rest des Landes. Nur Oberösterreich und Wien hat vergleichbare Zustimmungswerte zur Europäischen Union.

Der Anteil an jungen Menschen, die den Frieden gar nicht als Kernaufgabe der Europäischen Union sehen, liegt im Schnitt bei 4,2 Prozent in Tirol und Vorarlberg ist er mit 6,1 Prozent einer der höchste Wert in ganz Österreich.

Über 90 Prozent der jungen Österreicher unterstützen die Anti-Atompolitik. Die Tiroler und Vorarlberger Jugendlichen stehen zwar mit überragender Mehrheit hinter der Anti-Atompolitik, dennoch ist die Zustimmung zur Anti-Atompolitik nicht so hoch wie vergleichsweise in anderen Bundesländern wie Salzburg.

Studenten würden mit über 80 Prozent für einen Verbleib stimmen, bei Lehrlingen sind es nur 48 Prozent. In Kärnten würden doppelt so viele junge Menschen für einen Austritt stimmen, wie in Niederösterreich und dem Burgenland. Tirol und Vorarlberg liegen im Österreich-Schnitt.

Auch die mögliche Erweiterung der Europäischen Union wurde thematisiert. Eine Mehrheit spricht sich für einen Abbruch der Verhandlungen mit der Türkei aus. Auch eine Erweiterung der EU am Westbalkan findet keine Mehrheit. Die Mehrheit ist gegen den Beitritt der Westbalkanstaaten, auch wenn sie alle Beitrittskriterien erfüllen. Mit einer offenen Frage wurden die für die Jungen wichtigsten Errungenschaften der Europäischen Union abgefragt.

Die 4 meistgenannten sind:

• Reisefreiheit

• Gemeinsame Währung

• Freihandel

• Zusammenhalt

Die wichtigsten Kernaussagen der Umfrage: