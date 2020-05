So schützen wir uns

In vielen Städten versammeln sich jetzt Menschen gegen die weit überzogenen staatlichen Xundheitszwangsverordnungen, so auch am Sonntag in Bregenz. Kurz vor dem offiziellen Beginn der Demo erscheint auf der Bühne ein Herr XX in Maske und Plexiglashelm und schreit ins Mikro. XX ist KGE-Mitglied (Kurz-Geheim-Experte):