So schön war die Vorarlberger Mode bei spanischer Mode-Gala

In der traumhaften Hotel-Anlage der Villa Cortes auf Teneriffa fand am Mittwoch die Veranstaltung "Tenerife Fashion Winter" statt. Neben den Designern Lucia Guggenberger und Florian Adelon stand dabei mit Alexandra Kegele auch eine Vorarlberger Designerin im Fokus.

Ihre Mode wurde unter anderem von Topmodel Leni Föger präsentiert, die dieses Jahr in New York und Mailand modelte, das einzige österreichische Model bei der Mailänder Fashionweek war, eine Magazin-Strecke für Philipp Plein umsetzte und (gemeinsam mit der Vorarlbergerin Linda Hiller) im Jänner eines der neuen Werbegesichter von Roberto Cavalli in Österreich wird.