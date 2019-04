So schmeckt der Frühling!

In den Gasthäusern in Rankweil zieht der kulinarische Frühling ein.

Wildgemüse Zeit

Da kommt der Bärlauch gerade recht! Im April kommt man an dem Wildgemüse gar nicht vorbei. Will man aber auch nicht, so gut wie es sich in der Küche macht. Bärlauch wird oft auch als wilder Knoblauch bezeichnet. Die leichte Schärfe bringt Schwung in die Gerichte und verfeinert sie. Ob als Bärlauchpesto als Brotaufstrich oder in einer leckeren Bärlauchcremesuppe: Bärlauch ist ein kulinarischer Allrounder. Für intensive Geschmackserlebnisse im Frühjahr sorgt nicht nur der Bärlauch, sondern auch seine grünen Verwandten – frische Kräuter sind die Must-haves in Salaten, Suppen und Nudelgerichten. Auch andere beliebte Frühlingsboten sind im Anmarsch! Noch langsam und etwas zaghaft recken sie ihre Köpfe empor, noch etwas dünn sind die schmackhaften Stangen. Und doch markieren sie den Start in die von vielen langersehnte Saison: Der erste Spargel ist da! Ob grün oder weiß – die zarten Stangen sind einfach fabelhaft!Gemüse und Fleisch

Wer jetzt denkt, die Frühlingsküche ist nur etwas für Vegetarier, der irrt! Allein sind Spargel, Kräuter, Salate und Co ja schon ein Genuss, in Kombination mit zartem Fleisch werden sie für Nicht-Vegetarier aber erst zum Hochgenuss. Heimisches Lammfleisch zum Beispiel zählt zu den absoluten Top-Stars der festlichen Frühjahrsküche. Wie unterschiedlich die kulinarischen Frühlingstrends interpretiert werden können, das erlebt man jetzt bei einem Streifzug durch die Gasthäuser, Restaurants und Wirtschaften in Rankweil.

Gasthof Mohren

Regional und saisonal heißt die Devise im Gasthof Mohren. Heimisches Lamm vom Hohenemser Bauern macht Ostern zum Gaumenfest. Was der Garten schon an Kräutern und Frühlingsgemüse hergibt, sorgt für die nötige Frische. Auch erste Spargel aus dem Marchfeld haben den Weg bereits in die Mohren-Küche gefunden. Der Ostermontag wird mit einem Brunch, bei schönem Wetter im Erlebnisgarten, gefeiert. Nach Begrüßungs-Aperitif und dreigängigem Frühlings-Brunch-Buffet steht großes Ostereisuchen auf dem Programm. Das akustische Verwöhnprogramm gibt es von der Band „All about Jazz“.

Restaurant Schwarzer Adler

Auf den letzten gastronomischen Frühling im Schwarzen Adler freuen sich Birgit und Helmut Biedermann. Nachdem sie 40 Jahre lang Freunde und Gäste im Schwarzen Adler verwöhnt haben, heißt es voraussichtlich Ende Mai Abschied nehmen. Noch ist kein Nachfolger gefunden. Wer noch Gutscheine hat, sollte nicht vergessen, sie in den kommenden Wochen einzulösen. Bis es dann soweit ist, spielt der Schwarze Adler kulinarisch nochmal alle Stücke. Bärlauch und Spargel geben in den Frühlingskreationen den Ton an. Daneben sorgen knackige Salate und zarte Erdbeerkreationen für kulinarische Frühlingsgefühle.

Rankweiler Hof

Österliche Vorfreude herrscht im Rankweiler Hof, der seit über 40 Jahren von der Familie Vith geführt wird. Auch die Gäste freuen sich immer schon im Voraus auf die leckeren Variationen rund um Kitz und Lamm, die im April und Mai auf den Teller kommen. Frühlingshaft garniert werden die zarten Fleischspezialitäten mit frischem Bärlauch und Spargel. Auch Frühaufsteher können sich freuen: Am 1. Mai wird ab 6.30 Uhr früh ein reichhaltiges Wallfahrerfrühstück gereicht, mit sich die Pilger nach der traditionellen Mai-Wallfahrt stärken können.

Gasthof Schäfle

Sehnsüchtig erwartet wird der Frühling auch von Günter Hämmerle und seinem Team im Rankler Schäfle. Sobald es die Temperaturen erlauben, öffnet der traumhafte Gastgarten seine Tore. Bis dahin genießen die Gäste in den heimeligen Stuben frühlingshaft leichte Gerichte. Österlich wird es mit Ländle-Lamm in allen Variationen, dazu gibt es würzige Bärlauch-Spezialitäten. Gekocht wird im Schäfle mit erstklassigen, frischen Produkten der

Saison, von denen viele von Landwirten und Lieferanten aus der Region stammen.

McDonald‘s

Kulinarische Neuigkeiten bringt der Frühling auch bei McDonald’s Vorarlberg. Die neue SIGNATURE Collection überzeugt mit dem schwersten Patty, das je in den heimischen McDonald’s Restaurants serviert wurde: Mit 180 Gramm österreichischem Rindfleisch, saftig gegrillt und nur mit Salz und Pfeffer gewürzt, bringt es im flaumigen Brioche-Bun puren Geschmack aufs Tablett. Wahlweise mit Cheddar-Käse aus irischer Milch, knusprigem Speck, Batavia-Salat und Wild Mustard Sauce (SIGNATURE Classic) oder auch mit knackigen Gurken, Coleslaw und Steakhouse Sauce (SIGNATURE Steakhouse) werden die Burger im Restaurant unmittelbar nach der Bestellung frisch zubereitet.

Gasthof Taube