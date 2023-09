„So lösen wir die Klimakrise“: Meteorologe Andreas Jäger zu Gast in Hohenems

Im Rahmen des 14. Österreichischen Radgipfels laden das Klimaschutzministerium, das Land Vorarlberg und die Stadt Hohenems zu einem öffentlichen Vortrag mit dem Klima-Experten Andreas Jäger.

Extreme Hitze und Dauerregen nehmen zu. Sie sind Folgen des Klimawandels. In seinem Vortrag zeigt Andreas Jäger auf, wie wir vom Reden ins Tun kommen können, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Der Vortrag unter dem Titel „So lösen wir die Klimakrise“ ist öffentlich zugänglich und findet am Dienstag, dem 12. September 2023, um 16.45 Uhr im Löwensaal in Hohenems statt.