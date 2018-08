So lässt es sich einrichten

Ein Muss für alle, die sich über die neuesten Wohntrends informieren möchten, ist ein Besuch des Themenbereichs „Wohnen & Einrichten“. Ob Küchen, Betten oder Möbel – lassen Sie sich in Halle 11 inspirieren. Weil es zu Hause einfach am schönsten ist!

Wie wohnt es sich in Vorarlberg? Egal wie Sie Ihr Zuhause einrichten, gestalten oder verwandeln möchten: In der Hypo Vorarlberg Halle 11 entführen Sie die Aussteller in traumhafte Wohnwelten, zeigen kreative Interior-Ideen und stellen Möbelstücke zum Verlieben aus. Schlendern Sie durch Vorarlbergs größten Treffpunkt für Inneneinrichtung und machen Sie sich ein mögliches Bild von Ihrem neuen Wohntraum.