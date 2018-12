So himmlisch schmeckt die Weihnachtszeit

Weihnachtliche Cupcakes versüßen die Tage bis Heiligabend.

Kinderseite. Es müssen ja nicht immer Kekse sein. Auch Cupcakes in weihnachtlichem Outfit erfreuen Nachkatzen in der festlichen Zeit. Sie verwöhnen nicht nur den süßen Gaumen sondern sind ein echter Blickfang.

Cupcakes gelten nicht umsonst als In-Gebäck. Die kleinen Kuchen sind schnell gemacht, lassen sich auf unzählige Arten verzieren und sind daher wie geschaffen, um eine große Portion Festtagsglamour auf den Weihnachtstisch zu bringen. Eigentlich sind Cupcakes kleine Kuchen, die in einer tassengroßen Backform gebacken und mit einem Guss oder einer Cremehaube versehen werden. Der Name stammt daher, dass der Teig ursprünglich in einer Tasse gebacken wurde. Von Muffins unterscheiden sie sich durch das Creme-Topping und die zum Teil aufwendige Verzierung.