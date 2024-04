Snus ruiniert Vorarlberger Jugendlichen die Zähne

Jugendliche in Vorarlberg leiden zunehmend unter Zahnfleischproblemen, verursacht durch den Konsum von Snus.

In Vorarlberg beobachten Zahnärzte eine steigende Anzahl von Jugendlichen mit Zahnfleischerkrankungen, die auf den Gebrauch von Snus zurückgehen. Diese kleinen Tabakbeutel, die eigentlich erst ab 18 Jahren erlaubt sind, sind inzwischen weit verbreitet – in öffentlichen Bereichen, Nachtlokalen und sogar an Schulen. „Prinzipiell ist es eine weißliche Schleimhautveränderung, eine Leukoplakie, und daraus kann sich zu einem geringen Prozentsatz Mundhöhlenkrebs entwickeln“, erklärt der Zahnarzt Michael Kollreider gegenüber dem ORF Vorarlberg.