Snowboarderin Gasser im Big-Air-Finale am Kreischberg

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat sich souverän für das Big-Air-Finale der Snowboarder am Kreischberg qualifiziert. In der Qualifikation belegte die 31-jährige Kärntnerin am Samstagvormittag mit 174,25 Punkten den dritten Platz hinter den beiden Japanerinnen Kokomo Murase (184,75) und Reira Iwabuchi (179,25). Beim Flutlicht-Finale am Samstagabend (18.00 Uhr/live ORF 1) hofft Gasser auf ihren ersten Big-Air-Heimsieg im Weltcup.

Bei den Männern hatten am Freitag alle Österreicher die Qualifikation für die Entscheidung verpasst. Gasser sprang bei allen ihren 15 Weltcup-Auftritten im Big Air aufs Podest, auf einen Heimsieg in ihrer Parade-Disziplin wartet Österreichs Sportlerin des Jahres aber noch. In der Steiermark hatte sie 2017 im Slopestyle einen Weltcup-Bewerb gewonnen.