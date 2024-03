SMS Wolfurt ist neues Mekka im Volleyball im Schulsport

Bei den School Championships Boys in der Hofsteighalle kamen fünf der 24 Teams aus der Hofsteiggemeinde. Sieg ging an BG Dornbirn.

WOLFURT. „Alexandra ist aus dem Team der Schulsport Landesreferentinnen nicht mehr wegzudenken. Ihr Einsatz für den Schulsport ist sensationell, ihr Organisationstalent stellt sie bei bei vielen Wettkämpfen immer wieder unter Beweis“, ist Landesschulsportreferent Christoph Neyer voll des Lobes. Die Rede ist von SMS Wolfurt Pädagogin Alexandra Vogel.Neben ihrer Funktion als Landesreferentin Volleyball School Championships Boys ist sie seit acht Jahren auch für die Sportkoordination an der Sportmittelschule Wolfurt zuständig. Die SMS Wolfurt nimmt regelmäßig an den Schulsport Wettkämpfen in den Bewerben von Volleyball der Mädchen und Burschen, Beachvolleyball, Basketball, Turn10 und in der Leichtathletik auf Landesebene teil. Alexandra Vogel wurde als aktive Volleyballspielerin vor 27 Jahren zur besten Allroundlerin auf nationaler Ebene ausgezeichnet. Anfang der 90iger Jahre hatte Vogel mit ihren konstant guten Leistungen beim Stammklub VC Wolfurt in der 1. und 2. Bundesliga einen großen Anteil am sportlichen Höhenflug. In Wolfurt und später in Feldkirch spielte sie im österreichischen Volleyball-Oberhaus und trug auch einigemale das Dress im rot-weiß-roten Nationalteam. Die vor Kurzem zu Ende gegangenen Volleyball School Championship Boys in der Hofsteighalle Wolfurt wurde in souveräner Manier von Alexandra Vogel organisiert. „Der Volleyballsport erfreut sich nun auch von den Burschen immer mehr größter Beliebtheit“, sagt Alexandra Vogel. 160 Jungs, 24 Mannschaften aus vierzehn verschiedenen Schulen in Vorarlberg kämpften um jeden Ball und zeigten dabei tollen Volleyballsport. Fünfzig Spiele waren notwendig um die Platzierungen zu ermitteln. So viele Teilnehmer wie noch nie haben bei dieser Jagd auf den Titelgewinn teilgenommen. Ohne einen Satzverlust am Finaltag setzten sich die Spieler des Bundesgymnasium Dornbirn im Finale gegen das BRG/BORG Schillerstraße Feldkirch durch. Somit vertreten die Spieler Robin Block, Kerim Yanar, Gabriel Klammer und Felix Wehinger mit den Betreuerinnen Regina Wohlgenannt-Nigsch und Barbara Anselmi die Ländle-Farben bei den Bundesmeisterschaften in Wien vom 21. bis 24. März. Im kleinen Finale um den dritten Platz behielt das BRG Dornbirn/Schoren gegen SMS Wolfurt knapp die Oberhand. Apropos: Die SMS Wolfurt stellte ein Fünftel aller teilnehmenden Mannschaften. In der Hofsteiggemeinde wird der Volleyballsport großgeschrieben.VN-TK