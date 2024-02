SMS Satteins löst ÖM-Ticket, Podestplätze für die MS Altach und MS Klaus

Starker Auftritt der jungen Tischtennis-Talente bei den Schulsport Titelkämpfen in Altach.

ALTACH. Ein Dutzend Mannschaften aus fünf Vorarlberger Schulen mit einer Spielzeit von mehr als sechs Stunden beteiligten sich zum 34. Mal an den diesjährigen landesweiten Titelkämpfen im Tischtennis im Vorarlberger Schulsport. Unter der Anwesenheit von Landesschulsportreferent Christoph Neyer, Tischtennis Landesreferentin Sarah Kainz und dem Vorarlberger Tischtennisverbandspräsident Andreas Adlboller in der Mittelschule Altach von den Schülern und Jugendlichen ausgezeichneter Tischtennissport geboten. „Ziel ist und bleibt die Förderung dieser Sportart und die Bewegung. Einige Talente versucht man dann auch zu den vielen Vorarlberger Vereinen zu lotsen“, war Sarah Kainz mit den gezeigten Leistungen in dieser Randsportart zufrieden. Die Einser-Mannschaft der Sportmittelschule Satteins mit den Spielerinnen Pia Lässer, Neela Strolz, Naomi Jenni, Anna Bernat und den Betreuern Wilfried Berchtel und Matthias Trummer wurden im Bewerb ohne Verbandsspielerinnen sensationell Gesamtsieger. Als Lohn für die erbrachten guten Vorstellungen mit fünf Erfolgen qualifizierte sich die SMS Satteins I für die österreichischen Bundesmeisterschaften vom 9. bis 11. April in Weiz in der Steiermark. Das Quartett Raphael Kriss, Andre Obmann, Nevio Gächter und Jonas Alton wurde hinter den beiden Nenzinger Mannschaften letztendlich Vierter. Den dritten und vierten Rang erreichte die SMS Satteins in der Kategorie ohne Lizenzspieler. Die Mittelschule Altach mit den Spielern Samuel Böhler, Nils Hardinger, Jamie Wolf und Valentin Kopf wurde hinter Landesmeister SMS Nenzing im Bewerb mit Lizenz guter Zweiter. Platz drei ging an die Mittelschule Klaus mit dem Trio Julian Skarohlid, Giray Bivinci und Julien Höfle. Seit sieben Jahren wird in der Winzergemeinde im Schulsport die Sparte Tischtennis im Unterricht forciert. Betreuer Herwig Seidler, selbst Aktiver beim UTTC Göfis, kümmert sich um den Nachwuchs an der Klauser Schule. Ausgerechnet bei den Schulsport Titelkämpfen in Altach fehlten aufgrund der zeitgleich stattfindenden Wienwoche gleich acht Schüler von der MS Klaus. Zum vierten Mal nahm die MS Klaus an diesem landesweiten Bewerb teil. Viele Anfänger aus Klaus haben den Sprung zum UTTC Klaus gemacht.VN-TK