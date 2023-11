SMS Rankweil-West schon wieder im Basketball-"Fieber"

Vor den Schulsportwettkämpfen nahmen über fünfzig Pädagogen an der Fortbildung im Basketball in Rankweil teil.

RANKWEIL. Nach dem dritten und zweiten Endrang bei den Schulsport Bundesmeisterschaften im Basketball in den letzten zwei Jahren hoffen die Verantwortlichen der Sportmittelschule Rankweil-West heuer auf nationaler Ebene das oberste Podium zu erreichen. Schon nach wenigen Monaten im neuen Schuljahr steckt die Rankweiler Sportmittelschule im großen Basketball-„Fieber“. Vom Österreichischen Basketballverband wurde für jedes Bundesland ein Kurs angeboten. In den meisten Teilen Österreichs wurde dieser Kurs zum Thema Basketball aufgrund zu weniger Teilnehmer abgesagt. In Rankweil haben vor Kurzem mehr als fünfzig Pädagogen aus ganz Vorarlberg an einer freiwilligen Fortbildung 3x3 Basketball School Jam unter der Regie von SMS Rankweil-West Urgestein Peter Lins und den beiden Referenten Diana Picorusevic, die österreichische Sportdirektorin und A-Lizenz-Coach war extra aus Klosterneuburg angereist, und Basketball Landesreferent Andreas Khüny teilgenommen. Im Zuge dieser Fortbildung legten die Lehrer unter der Anwesenheit von Landesschulsportreferent Christoph Neyer und Fachinspektor Conny Berchtold auch die Ausbildung zu einer lizenzierten D-Lizenz-Trainerprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Für die hochqualifizierten Trainer der SMS Rankweil-West Peter Lins, Markus Lins, Hannes Khüny, Sandor Kanyasi und Judith Mößler-Berchtold steht der Basketball-Unterricht in den Turnstunden ganz klar im Mittelpunkt. Erstmals in der Geschichte der SMS Rankweil-West finden die Schulsport Landestitelkämpfe im Basketball Fünf gegen Fünf und 3x3 School Jam in der eigenen Sporthalle der Mittelschule Rankweil statt. In beiden Meisterschaften auf Landesebene sind die Rankweiler Mädchen und Burschen der absolute Topfavorit auf den Titelgewinn. Noch nie in der langen Geschichte verfügt Rankweil über so ein starkes Team bei den Burschen wie heuer. Das Trainerduo Markus Lins und Hannes Khüny blickt voller Zuversicht in die anstehenden Matches. In zwei Drittel aller bislang achtzehn Bundesmeisterschaften im Basketball waren die Mädchen der SMS Rankweil-West mit von der Partie. Der Druck und die Erwartungshaltung für das erfolgreiche Trainergespann Peter Lins und Judith Mößler-Berchtold ist in den letzten Jahren ständig gewachsen. Mit Ilena Bechtold, Julia Mild, Marie Moosbrugger und Jessica Rhomberg sind vier Mädchen der letztjährigen Silbermedaillengewinnerinnen auch heuer im Aufgebot. Dieses Quartett zählt auch im Bewerb 3x3 zum engsten Favoritenkreis auf den so begehrten Meistertitel. Ergänzt wird die Mädchen Mannschaft im Bewerb 5 gegen 5 von Hannah Ess, Seline Huber und Sarah Koch. Die Goldmedaillengewinner in beiden Bewerben vertreten die Ländle-Farben bei den Bundesmeisterschaften in Tulln und auf dem Mozartplatz in Salzburg.VN-TK