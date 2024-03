SMS Rankweil-West hofft zum zweiten Mal auf den Doublegewinn

Die Mädchen und Burschen der Sportmittelschule Rankweil können im Basketball-Landesfinale Geschichte schreiben.

RANKWEIL. Die neue Mittelschulturnhalle Rankweil wird am kommenden Donnerstag, 7. März, ab 14 Uhr, aus allen Nähten platzen. Etwa 250 Schüler von der Sportmittelschule Rankweil mit allen Pädagogen und rund einhundert Schüler der Sportmittelschule Bregenz Schendlingen werden zum großen Showdown zu den beiden Finalspielen im Basketball Schulcup erwartet. Nach dem Double-Gewinn vor acht Jahren in dieser Sportart hoffen die Burschen und Mädchen der Sportmittelschule Rankweil-West im spannungsgeladenen Endspiel jeweils gegen die SMS Bregenz Schendlingen zum zweiten Mal in der Geschichte auf zwei Landesmeistertitel. Die Burschen der SMS Rankweil-West mit den Trainern Markus Lins und Johannes Khüny und den Spielern Albert Beiter, Kilian Schuster, Benjamin Walser, Edi Pap, Tim Schwarz, Samuel Hrach, Linus Kohler, Paul Watzeneger, Elias Fleisch und Luca Morscher haben in der Vorrunde alle Partien für sich entscheiden können. Gegen den Finalgegner aus der Vorarlberger Landeshauptstadt hat Rankweil heuer ohne viel Probleme zwei Zähler eingefahren. Die Mädchen der SMS Rankweil-West wurde im Vorjahr Vizemeister bei den Bundestitelkämpfen in Innsbruck. Der Erfolgsdruck rund um Langzeitcoach Peter Lins und Judith Mößler-Berchtold ist dementsprechend groß. Für Erfolgscoach Peter Lins ist es das 19. (!) Landesfinale im Basketball, ein Dutzend Mal ging seine Rankweiler Mannschaft als Sieger hervor. Mit Jessica Rhomberg, Ilena Bechtold, Marie Moosbrugger und Julia Mild stehen vier Mädchen aus dem Vorjahr im Aufgebot des Finalisten aus Rankweil. Die weiteren Spielerinnen Cynthia Rohrer, Sarah Pfleger, Hannah Ess, Sarah Koch, Paula Dorn, Laura Goldner, Elisabeth Zoppoth, Phylis Fölsche und Lotta Weiß haben sich bei zusätzlichen Trainings- und Wurfeinheiten den letzten Feinschliff geholt. Die Rankweilerinnen hoffen eine erfolgreiche Titelverteidigung. Die beiden Landesmeister im Basketball vertreten Mitte April die Ländle-Farben bei den Bundestitelkämpfen in Tulln. VN-TK