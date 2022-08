Smiley statt Strafzettel, Angeklagter beteuert Unschuld

Prozess um angeblichen Amtsmissbrauch beschäftigt immer noch das Gericht.

Unklare Situation

In den Schulungsunterlagen der „Parksherrifs“ sind „können“ und „müssen“ offenbar etwas schwammig formuliert. Der Angeklagte sagt, er habe die Unterlagen so gelesen, dass er in gewissen Fällen nicht strafen muss. Ob das so drin steht, ist eine andere Frage. Der Beschuldigte sagt auch, dass er den betreffenden Wagen im September vergangenen Jahres in der Bergmannstraße in Bregenz überhaupt nicht wahrgenommen habe. Wegen einer weiteren Zeugenaussage musste der Prozess nun abermals vertagt werden. Beim nächsten Mal solle ein Urteil in der Causa mit mäßiger krimineller Energie ergehen.