Smart City Dornbirn Wettbewerb

Zum dritten Mal wurden die Einreichungen bewertet und die Gewinner vorgestellt.

Dornbirn. Wer mitmacht beim Smart City Wettbewerb hat den entscheidenden Vorteil, dass die Idee aufgegriffen und von der Jury auf Herz und Nieren geprüft wird. „Smart City ist ein weitläufiger Begriff. Es muss nicht alles digital sein, was smart heißt“, betonte Christian Anselmi, Vorstand von ThingsLogic, anlässlich der Vorstellung am vergangenen Freitagabend in der Postgarage. Aus über 40 Einreichungen wurden 23 Exponate präsentiert und drei Gewinner ermittelt. Auch beim dritten Smart City Wettbewerb wurde großer Wert auf transparente Kriterien der vier Juroren gelegt. „Es war eine knappe Sache“, informierte Jurymitglied Guido Kempter von User Centred Technologies FH Vorarlberg. Beurteilt wurde einerseits nach dem zentralen Thema Nachhaltigkeit und andererseits nach der Machbarkeit. Ist die Idee technisch umsetzbar und taugt sie als Geschäftsmodell? Besteht Bedarf und kann sich daraus ein Startup entwickeln? Entscheidende Punkte wurden auch für die Dokumentation und den Innovationsgrad vergeben.