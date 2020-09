Slowenischer Tour-Triumph: Pogacar siegt, Roglic in Gelb

Favorit Primoz Roglic hat bei der 107. Tour de France die Gesamtführung übernommen. Der Slowene belegte auf der zweiten Pyrenäen-Etappe den zweiten Platz und verdrängte damit den bisherigen Erste Adam Yates. Den Sieg am Sonntag holte sich nach 153 Kilometern von Pau nach Laruns der Slowene Tadej Pogacar, Dritter wurde Marc Hirschi aus der Schweiz.

Hirschi war der tragische Held des Abschnitts, seine lange Solofahrt endete erst kurz vor dem Ziel. In der Gesamtwertung hat Vuelta-Champion Roglic nun 21 Sekunden Vorsprung auf den Kolumbianer Egan Bernal bzw. 28 auf den Franzosen Guillaume Martin. Yates stieß hingegen an seine Grenzen, musste die Favoriten auf dem letzten der fünf Anstiege ziehen lassen und rutschte im Gesamtklassement auf Platz acht, 1:02 Minuten hinter Roglic, zurück.

Die Favoriten legten am Sonntag jedenfalls ihre Zurückhaltung ab. Auch Vorjahressieger Bernal zeigte sich in besserer Verfassung und lancierte erstmals Attacken. Doch gegen die Explosivität von Roglic konnte er kaum etwas ausrichten. So holte sich der Slowene auch auf dem Gipfel die Bonussekunden vor seinem Landsmann Pogacar, der die große Sensation der Tour werden könnte. Schon am Samstag war der erst 21-Jährige den Favoriten davongeflogen und hatte ihnen 40 Sekunden abgeknöpft. Ohne das Malheur vom Freitag, als er durch einen gestürzten Fahrer über eine Minute verlor, wäre er jetzt in Gelb. So fehlen ihm 44 Sekunden auf Roglic.