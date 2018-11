Slowenien hält an Unterstützung für UNO-Migrationspakt fest

Slowenien hält an der Zustimmung zum UNO-Migrationspakt fest. Die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Marjan Sarec beschloss einstimmig, den Pakt weiterhin zu unterstützen, sagte Außenminister Miro Cerar am Donnerstag. "Slowenien bleibt auf dem richtigen Weg", sagte er. Die Vorgängerregierung unter Cerars Führung hatte bereits im Frühjahr entschieden, dem Pakt beizutreten.

Nach dem angekündigten Ausstieg Österreichs und Ungarns wurde diese Entscheidung nun von der neuen Regierung neu geprüft. “Slowenien wird in Marrakesch bei der Annahme des Pakts (im Dezember, Anm.) mitmachen”, sagte Cerar bei einer Pressekonferenz in Ljubljana. “Damit bleiben wir in der Gruppe der Mehrheit von EU-Ländern und in der Gruppe von mehr als 150 Staaten, die verstehen, dass Migration ein globales Phänomen ist, mit dem sich kein Land allein auseinandersetzen kann.”