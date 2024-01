Slowenien: 5 Menschen in überfluteter Höhle eingeschlossen

Nach heftigen Regenfällen sind in Slowenien fünf Menschen in einer Höhle eingeschlossen worden. Es handle sich um eine dreiköpfige Familie und zwei Tourführer, teilten die Rettungskräfte am Sonntag mit. Die Gruppe habe sich in der Kreuzhöhle etwa 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Ljubljana auf eine trockene Plattform retten können. Eine Mission zur Bergung der Eingeschlossenen sei angelaufen.

Die fünf Betroffenen waren am Samstagmorgen zu einer Tour durch die bei Touristen beliebte Krizna Jama (Kreuzhöhle) aufgebrochen. Als sie nicht zur vorgesehenen Stunde wieder zurückkamen, wurden Taucher in die Höhle geschickt, um nach ihnen zu suchen. Diese entdeckten die kleine Gruppe schließlich zwei Kilometer vom Eingang entfernt auf einem Plateau - die Höhle ist insgesamt acht Kilometer lang.

Die Rettungskräfte konnten die fünf Erwachsenen mit einem Zelt, Nahrung und Medikamenten ausstatten. Die Eingeschlossenen seien in guter Verfassung, berichteten die Rettungskräfte. Wenn das Wasser in der Höhle sinke, sollten sie gerettet werden.