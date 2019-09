Slowene Roglic baute Vuelta-Führung aus

Der Slowene Primoz Roglic hat am Freitag bei der Bergankunft der Spanien-Radrundfahrt in Los Machucos seine Gesamtführung um mehr als eine halbe Minute ausgebaut. Der Profi des Jumbo-Teams kam nach dem bis zu 25 Prozent steilen Schlussanstieg als Zweiter hinter seinem Landsmann Tadej Pogacar ins Ziel. Weltmeister Alejandro Valverde wurde Vierter und liegt als Gesamt-Zweiter 2:25 Minuten zurück.

Der erst 20-jährige Pogacar feierte auf dem in Bilbao gestarteten, 13. Abschnitt (167 km) seinen zweiten Etappensieg bei der heurigen Vuelta und verbesserte sich vom fünften auf den dritten Rang (+3:01) vor Miguel Angel Lopez (COL/3:18) und Nairo Quintana (COL/3:33). Der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner zeigte wie schon beim sechsten Platz beim ersten Pogacar-Sieg in Cortals d'Encamp eine starke Leistung. Der Ex-Mountainbiker aus dem bahrain-Team klassierte sich an der zwölften Stelle (+1:13) und blieb Gesamt-Elfter (10:03).