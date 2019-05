Slowene Polanc übernahm im Giro d'Italia das Rosa Trikot

Der Slowene Jan Polanc hat am Donnerstag nach der 12. Etappe erstmals das Rosa Trikot des Giro d'Italia übernommen. Der 27-jährige Radprofi erreichte das Ziel nach 158 km von Cuneo nach Pinerolo als Sechster (+25 Sekunden) und löste seinen Emirates-Teamkollegen Valerio Conti an der Spitze ab. Den Tagessieg sicherte sich im Sprint einer fünfköpfigen Spitzengruppe der Italiener Cesare Benedetti.

Topfavorit Primot Roglic kam gut acht Minuten nach dem Tagessieger mit anderen Sieganwärtern ins Ziel. Miguel Angel Lopez (COL) und Mikel Landa (ESP) holten aber nach einer Attacke in einem Anstieg rund 37 km vor dem Ziel 30 Sekunden Guthaben auf den Slowenen heraus. Der bisherige Gesamtführende Conti büßte noch zusätzliche 2:30 Minuten ein.

Die Italien-Rundfahrt ist nun in den Bergen angekommen. Die 13. Etappe am Freitag endet nach zwei Pässen mit einer Bergankunft beim Lago Serru oberhalb von Ceresole Reale nach einem 20-km-Anstieg in 2.247 m Höhe nahe der französischen Grenze.