Slowakische Präsidentin gibt neue Regierung bekannt

Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova hat bekannt gegeben, welche Minister ab kommender Woche bis zur Parlamentswahl im September die neue Regierung bilden werden. Zuvor war nur öffentlich geworden, dass der bisherige Vize-Gouverneur der Slowakischen Nationalbank NBS, Ludovit Odor, an der Spitze der Beamtenregierung stehen soll.

Außenminister wird Miroslav Wlachovsky, der als Diplomat unter anderem in Washington und London tätig war. Er gilt als so ausgesprochen transatlantisch ausgerichtet, dass ihm der linke Oppositionsführer Robert Fico vorwarf, er werde als Minister aus Washington statt Bratislava gelenkt werden. Die Funktion des Verteidigungsministers übernimmt der Sicherheits- und Verteidigungsexperte Martin Sklenar, der die Slowakei ebenfalls schon als Diplomat in Washington vertrat sowie bei der slowakischen EU-Vertretung in Brüssel.