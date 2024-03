Slowakei wählt neues Staatsoberhaupt

Die Slowaken wählen am Samstag ein neues Staatsoberhaupt. Zur Auswahl stehen zehn Kandidaten, allerdings gibt es zwei klare Favoriten: Der Parlamentspräsident und Parteichef der linksorientierten mitregierenden Partei Hlas (Stimme) Peter Pellegrini und der liberale Karrierediplomat und Ex-Außenminister Ivan Korčok. Der Regierungskandidat Pellegrini vertritt die Außenpolitik des russlandfreundlichen Ministerpräsidenten Robert Fico, der der Ukraine militärische Hilfe verwehrt.

Der proeuropäisch und prowestlich orientierte Korčok tritt hingegen als bürgerlicher Kandidat an und wird von der progressiv-liberalen Opposition unterstützt. Korčok zählt zu den Befürwortern einer slowakischen Militärhilfe für die Ukraine wie auch die scheidende liberale Staatspräsidentin Zuzana Čaputová. Čaputová wollte nicht mehr für eine zweite Amtszeit kandidieren. Sie begründete dies mit Rücksicht auf ihre Familie.

Die Slowaken wählen traditionell am Samstag. Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, den neuen Staatschef für die nächsten fünf Jahre zu bestimmen. Die Wahllokale sind von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Exit Polls werden danach erwartet. Bei der Parlamentswahl 2023 waren die Exit Polls jedoch ziemlich daneben gelegen. Sollte kein Kandidat die absolute Mehrheit von über 50 Prozent der Stimmen erhalten, was als wahrscheinlich gilt, gibt es eine Stichwahl am 6. April.