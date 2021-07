Slowakei verschärft Einreiseregeln und Grenzkontrollen

Um die Einhaltung der Corona-Einreisebestimmungen zu prüfen, hat die Slowakei mit Montag ihre Grenzkontrollen verschärft. Mehrere kleine Grenzübergänge zu Nachbarländern wurden in dem Zusammenhang geschlossen, wie die slowakische Polizei auf Facebook mitteilte. An der Grenze zu Österreich sei aber nur der Übergang Bratislava - Kopcianska Straße - Kittsee betroffen. Ab Freitag sollen nur noch Geimpfte ins Land einreisen dürfen, hieß es weiter.

Mit Montag trat in der Slowakei das sogenannte "Alert System" in Kraft, das die Regierung auf Vorschlag von Innenminister Roman Mikulec beschlossen hatte. Aktuell befindet man sich in der zweiten Stufe des Systems, das strengere Kontrollen an Grenzübergängen, Flughäfen und Zügen bedeutet. Ausgenommen ist der Güterverkehr. Die Polizei soll dabei auch von Soldaten unterstützt werden. Kleine Grenzübergänge wurden gesperrt, um die Effektivität der Kontrollen zu erhöhen, hieß es.