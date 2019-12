Slowakei übergibt OSZE-Vorsitz an Albanien

Mit einem Aufruf zur Rückbesinnung auf die Gründungsidee der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist die 26. Jahreskonferenz der Außenminister am Freitag zu Ende gegangen. Zugleich endete der slowakische Vorsitz, ab Jänner übernimmt Albanien.

Am Rande der OSZE-Konferenz hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow in bilateralen Treffen mit dem slowakischen Parlamentspräsidenten Andrej Danko und anderen Spitzenpolitikern des Gastgeberlandes heftig kritisiert, dass die westlichen Staaten zweierlei Maß an Menschenrechtsstandards anlegten. So sei es "eine Schande", dass es in den EU-Ländern Estland und Lettland noch immer das Phänomen der sogenannten "Nicht-Bürger" gebe. Gemeint sind damit russischsprachige Bürger der ehemaligen Sowjetunion, die nicht als Staatsbürger der neuen Staaten anerkannt werden.