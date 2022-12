Slowakisches Parlament stimmt für Sturz der Regierung

Die slowakische Regierung hat am Donnerstag eine Misstrauensabstimmung verloren. Das Parlament in Bratislava sprach der konservativ-populistischen Regierung von Ministerpräsident Eduard Heger das Misstrauen aus. Für den Sturz der Regierung stimmten 78 von 102 anwesenden Abgeordneten, notwendig waren 76 von insgesamt 150 Stimmen.

Die Liberalen, die vor nur drei Monaten noch an der Regierung beteiligt waren, hatten den Misstrauensantrag im Parlament eingebracht. Die Regierung von Heger habe das Land in Chaos gestürzt, sie verschwendet staatliche Gelder für irrsinnige Vorhaben und habe Bürger sowie Firmen in der Energiekrise in Stich gelassen, so die Begründung.