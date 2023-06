Slow Food Spaziergang übertraf alle Erwartungen

Hunderte Besucher konnten in den drei Rankweiler Gasthäuser Mohren, Hof und Schäfle kulinarische Köstlichkeiten mit Livemusik genießen.

RANKWEIL. Die drei Rankweiler Traditionsbetriebe Gasthaus Schäfle, Gasthof Mohren und der Rankweiler Hof luden zur neunten Auflage vom Slow Food Spaziergang durch die Marktgemeinde Rankweil. Hunderte Bürger aus Rankweil und aus dem Raum Vorderland sowie aus der benachbarten Schweiz mussten ihr Kommen nicht bereuen und kamen voll auf ihre Kosten. Der Slow Food Spaziergang in Rankweil ist längst zu einer großen Marke geworden und übertraf wieder alle Erwartungen. Die Veranstaltung ist aus dem Terminkalender der Rankweiler Gastronomie nie und nimmer wegzudenken. Slow Food steht für gutes, sauberes und faires Essen für Alle. Beim Slowfood Spaziergang durch Rankweil wird vor allem darauf geachtet, Produkte aus dem Ländle zu verwenden. Viele Produkte wie Fleisch, Nudeln, Eier und Liköre kommen aus den Hofläden in und um Rankweil. „In gemütlicher, spezieller Atmosphäre die kulinarischen Köstlichkeiten mit Livemusik zu genießen und mit den Menschen und Freunden einige nette Stunden zu verbringen. Die Gäste sehen auch aus erster Hand, was man aus regionalen Produkten alles in kürzester Zeit herstellen kann“, sagt Gasthof Mohren Geschäftsführer Marcel Herburger. So wurde im Mohren den Kunden zu günstigen Preisen beispielsweise Dumply vom Gisinger Rind, mit Ziegenkäse gefüllte Kartoffelknödel, Mohren Alpensushi, Joghurt Panna Cotta oder Windbeutel serviert. Am Donnerstag, 20. Juli, ab 18 Uhr gibt eine Premiere. Im wunderschönen Gastgarten im Mohren kommt es zur ersten Auflage vom Garden Food Pop up Bistro, eine Genussreise mit vielen Überraschungen und Highlights. Rankweiler Hof Chef Roland Vith zeigte sich auch mehr als zufrieden: „Die Angebote der drei Gasthäuser werden von den Besuchern sehr gut angenommen und das Feedback aller Gäste ist sehr positiv. Sie sind vom besonderen Flair rundum begeistert.“ Auf der Speisekarte im Rankweiler Hof standen unter anderem Lammbällchen, Schnifner Käsle, Hirschkalbsrücken mit Cole Slaw vom Blaukraut und Griessflammerie mit Beerenragout. Neben dem Slow Food Spaziergang machen die Rankweiler Gasthäuser Mohren, Rankweiler Hof und Schäfle im Event Zemm Session eine gemeinsame Sache. An dieser großen Veranstaltung ist das Gasthaus Hörnlingen auch stets mit von der Partie. VN-TK