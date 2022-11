S'Ländle feiert den "Tag des Apfels"

Am 11. November 2022 wird in Österreich der "Tag des Apfels" gefeiert. Warum hat das Ländle den besten Apfel und wie steht es um die Obstbauer?

30 Betriebe bauen auf 30 Hektar

Der "Ländle Apfel"

Der "Ländle Apfel" ist vor allem in den SPAR-Märkten und bei den Ländle-Obstbauern direkt erhältlich. Er wird ausschließlich in Vorarlberg verkauft. Die heimischen Apfelanlagen sind wertvolle Biotope, die zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen. Die Bäume stehen viele Jahre an Ort und Stelle und bieten Vögeln, Insekten und Pflanzen vielfältigen Lebensraum. Sie nehmen täglich CO2 auf und bilden daraus Holz, Blätter und Früchte. Aufgrund der kurzen Transportwege und kurzen Lagerdauer in den Kühlhäusern (nur in der kühlen Jahreszeit) hat der heimische Apfelanbau einen günstigen CO2-Fußabdruck.