Slalom-Team der ÖSV-Damen solide, aber mit Luft nach oben

Österreichs alpine Weltcup-Truppe der Ski-Technikerinnen hat ein durchaus geglücktes Auftakt-Wochenende der Nordamerika-Tournee hinter sich. Stephanie Brunner fixierte in Killington mit Rang drei den ersten Podestplatz der ÖSV-Damen in einem Riesentorlauf seit 7. März 2016 bzw. 992 Tagen und im Slalom verpasste die Levi-Dritte Bernadette Schild als Vierte einen erneuten Stockerlrang um nur 33/100.

Ähnlich wie am Vortag mit einem Trio im einstelligen Ergebnisbereich war im Torlauf mit vier Aktiven in den Top zwölf auch das mannschaftliche Abschneiden anständig. “Mannschaftlich war es ganz okay”, resümierte ÖSV-Damen-Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum nach dem zweiten Slalom der WM-Saison, schränkte aber auch ein. “Die Art und Weise, wie teilweise gefahren wurde, ist nicht so gut. Es war viel mehr drinnen. Es hat sich auch von hinten keine qualifiziert.”

Leicht zu erreichen ist das aber nicht, denn Shiffrin ist in ihrer Paradedisziplin in diesem Winter schon wieder makellos. Zwei Torläufe, zwei Siege und damit mit 34 Weltcup-Erfolgen in der ewigen Slalom-Statistik Gleichstand mit der Schweizer Größe Vreni Schneider. Bleibt die 23-Jährige gesund, sollte die aktuelle Bestmarke von 35 Siegen in dieser Saison noch fallen. Den nächsten Spezial-Slalom gibt es erst am 22. Dezember in Courchevel, am 9. Dezember wird in St. Moritz parallel gefahren.