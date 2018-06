Slagmuylder übernimmt Leitung der Wiener Festwochen

Mit Christophe Slagmuylder hat Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) einen echten Europäer für die Spitze der Wiener Festwochen 2019 gewonnen. Der 1967 in Brüssel geborene Belgier soll zunächst interimistisch auf den zurückgetretenen Festivalchef Tomas Zierhofer-Kin folgen. Dies bestätigte man gegenüber der APA. Eine Ausschreibung für die Festival-Ausgaben ab 2020 ist alsbald geplant.

Slagmuylder nahm sein Studium in seiner Heimatstadt auf, wo er an der Universite libre de Bruxelles sich der Kunstgeschichte widmete, bevor er selbst unter anderem an der Ecole nationale superieure d’audiovisuel (ENSAV) La Cambre in Brüssel als Lehrender begann. Ab Mitte der 1990er-Jahre war er an der Produktion und Förderung verschiedener Tanzkompanien beteiligt und unter anderem Assistent der künstlerischen Leitung am Theatre Les Tanneurs in seiner Heimatstadt.