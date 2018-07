Sky-Duo Thomas und Froome vor Alpe d'Huez in Doppelführung

Das Team Sky hat die erste Bergankunft der Tour de France zu einer Machtdemonstration genutzt und geht mit einer Doppelführung in die folgende Alpe-d'Huez-Etappe. Geraint Thomas übernahm am Mittwoch mit dem Sieg auf dem elften Teilstück von Albertville nach La Rosiere vor seinem Teamkollegen Chris Froome die Spitze der Gesamtwertung. Dritter ist der Niederländer Tom Dumoulin (Sunweb).

“Auf diesem Berg zu gewinnen, ist etwas Spezielles. Ich habe nicht damit gerechnet. Das Gelbe Trikot zu tragen, ist eine große Ehre”, sagte Thomas. Der Waliser war erst auf den letzten paar Hundert Metern am führenden Spanier Mikel Nieve vorbeigezogen. Während Froome und Dumoulin einigermaßen mithalten konnten und nur 20 Sekunden auf Thomas einbüßten, verloren andere Podiumskandidaten wie Romain Bardet, Vincenzo Nibali und Nairo Quintana deutlich mehr.

Nachdem die Topstars auf der ersten Bergetappe am Dienstag noch keine Attacke gefahren waren, geriet das noch härtere Teilstück zu einem Schlagabtausch. Am zweiten schwierigen Berg des Tages übernahm das Team Movistar des Kapitäns-Trios Alejandro Valverde, Quintana und Mikel Landa die Initiative und zog das Tempo an. Prompt fiel Van Avermaet und auch der Vorjahres-Gesamtzweite Rigoberto Uran zurück.