Skulpturale Schönheiten

Perlen sind magisch: Wer sie anlegt, fühlt sich schöner, eleganter, cooler – vor allem mit den aktuellen Kreationen, die durch ihre Originalität und Extravaganz punkten.

Es heißt, dass Menschen, die Perlen tragen, ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Ohne sich auf funkelnde Details zu verlassen, die nach Aufmerksamkeit streben, strahlen Personen, die diese Naturjuwelen tragen, einen mühelosen, eleganten und gleichzeitig dauerhaften Stil aus. Nicht umsonst waren Perlen das Accessoire für Ikonen wie Grace Kelly, Audrey Hepburn und Jacqueline Onassis. Aber auch gekrönte Häupter warten mit perlenbesetzten Kronjuwelen auf. Im Hier und Jetzt erfindet sich die Perle immer wieder neu und beweist, dass sie als modernes Statement-Piece einen großen Auftritt haben kann – wie aktuell bei Kamala Harris. Selten sieht man die US-Vizepräsidentin ohne ihre schwarze Perlenkette oder die doppelreihige Variante mit weißen Vertretern. Komplettiert wird der Look mit einem edlen Hosenanzug und lässigen Sneakern.

Zahlreiche Stars wie Kendall Jenner posten auf Instagram Schnappschüsse ihres Perlenschmucks. Prominente Männer wie der britische Sänger, Songwriter und Schauspieler Harry Styles oder Schauspieler Lars Eidinger legen sich immer öfter Perlen um den Hals. Die Perlenkette als modischer Protest gegen Geschlechterklischees oder einfach eine Typfrage? Der androgyne Schick mit Spitzenkragen ist jedenfalls so überspitzt, dass er schon wieder cool wirkt und auch die Rapper Kanye West und ASAP Rocky setzen Perlenschmuck in einen ganz neuen Kontext: ein spannender Stilbruch, denn von diesen Bad Boys würde man so einiges erwarten, aber sicher kein feines perlmuttfarbenes Natur­juwel um den Hals. Fest steht: Immer mehr Männer werden auf die Perle aufmerksam. Diese neu entfachte Liebe zu den glänzenden Schätzen des Ozeans hat eine neue Generation von Kollektionen inspiriert, die der Perle zu einem modernen Lebensstil verholfen haben.

Aufregende Kombination. Markante lange Kette bilden bei der Linie Rendezvous von Gellner die Bühne für eine Li­aison dieser besonderen Art: Zahlreiche Diamant-Briolettes setzen edle Zuchtperlen gekonnt in Szene. Auch Verbindungen mit Farbsteinen und Diamanten stehen hoch im Kurs. Bei Castaway bringen kostbare Diamanten Glanz, ausgewählte Saphire und Turmaline Farbe und handverlesene Zuchtperlen natürlichen Zauber ins Spiel. Das Ergebnis sind mondäne, zeitgemäße Ketten, die sich durch ihre Länge wunderbar zum „Layern“ eignen oder gerne auch zwei oder dreifach um das Handgelenk oder den Hals gewickelt werden dürfen. Neben diesen opulenten Akzenten sind aber auch pure Zuchtperl-Colliers „en vogue“, und zwar in einer ganz frischen Optik. Großgliedrige Kettenglieder verleihen dem klassischen Perlenchoker eine noch nie gekannte, lässige Dimension und machen ihn zu einem echten Statement-Schmuckstück. Das Beste: Man vereint mit diesem Look noch einen der angesagtesten Trends – Gliederketten.

Individuelle Form. Angesagte Brands wie Ole Lynggaard experimentieren mit dem Schatz aus dem Meer: In der Linie Lotus ist die Perle in das charakteristische, goldene Blütenblatt eingebettet, das einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Bei der neuen BoHo-Kollektion stehen dagegen skulpturale Elemente im Mittelpunkt, die der Perle ihren goldigen Rahmen verleihen. Die Linie ist übrigens eine Ode an Mutter Natur, die Schönheit ihrer Farben und den Bohemian Lifestyle, da sie gekonnt bunte Edelsteine mit Gold, Diamanten und Perlen kombiniert und so moderne, kleine Kunstwerke mit hohem Wiedererkennungswert schafft.