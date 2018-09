s’Kloster in Dornbirn feierte 125 Jahre

Viel Musik, viele Besucher und ein Festgottesdienst begleiteten das Jubiläumsfest.

Dornbirn . Wenn die Franziskaner und die Stadtmusik Dornbirn alljährlich zum Fest in den Klostergarten einladen, zeigt sich auch das Wetter von der sonnigen Seite. Die Herausgabe einer Festschrift über das ehemalige Kapuzinerkloster machte das Jubiläum zu einem bedeutungsvollen Ereignis. Ein herzliches Dankeschön richtete Guardian Pater Wenzeslaus an Philipp Wittwer und Gerold Ölz für das gelungene Werk. Der Freitag stand ganz im Zeichen der Musikkapellen, die zur Weißwurst und Klostersuppe für Unterhaltung sorgten. Die 60er Musikanten hielten die Tradition aufrecht und eröffneten schwungvoll. Die Jugend der vier Dornbirner Musikvereine zog den musikalischen Bogen weiter und unterhielt die Besucher bis zum Abend. Von der Möglichkeit, das neu sanierte Innenleben hinter historischen Mauern zu besichtigen, wurde rege Gebrauch gemacht. Armin Gstir führte durch die schmucken Räume und führte dabei ebenso zurück in die Vergangenheit. Noch einmal richtig Schwung brachte dann die Gastkapelle „Condordia Gamprin“ unter die Leute, bevor der Festtag im „Gwölb“ mit den „Käsekrainern“ ausklang.

Der Höhepunkt des Jubiläums war am zweiten Tag der Festgottesdienst. Klostervater Elmar Mayer hieß die Gäste im Namen der Patres willkommen. Ein besonderer Gruß erging an Bischof Benno Elbs als Hauptzelebrant wie auch als regelmäßiger Gast des Klosters. Als Conzelebrant wirkte Provinzial Erich Geir mit, ebenso Pater Bernard Marcinick (Provinzial aus Posen). Weiters begrüßte er Pater Rufus und Bruder Simeon, die viele Jahre in Dornbirn wirkungsvoll tätig waren. „Sie gehen uns ab“, richtete Mayer das Wort an den Herrn Provinzial: „Wir warten immer noch auf die dringend notwendige Nachbesetzung.“ Vom Seelsorgeraum Dornbirn hieß er Moderator Erich Baldauf, die Mitzelebranten, Patres und Priester willkommen, ebenso den Bludenzer Klostervater Heinz Seeburger sowie den damaligen Provinzial Bruder Markus Präg, der heute im Kapuzinerkloster in Feldkirch lebt.

Erfreut zeigte er sich über den Besuch von Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, die im Jahr 2011 bei der Gründung des Freundeskreises als erste Obfrau mit viel Idealismus mitgewirkt hat. Dem Festgottesdienst, den die „Sonntagssänger“ gesanglich umrahmten (an der Orgel war Maria Ortner), wohnten weitere Politiker aus Stadt und Land bei.