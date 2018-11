Skiunfall: Suche nach zuständigem Liftbetreiber

Dass er ein streitbarer Zeitgenosse ist, hat Michael Manhart auch gestern wieder unter Beweis gestellt.

Der Geschäftsführer der beklagten Skilifte Lech GmbH hat am Mittwoch vor Gericht in Abrede gestellt, dass das von ihm geleitete Unternehmen für die Piste im Lecher Skigebiet zuständig ist, auf der sich am 30. Dezember 2015 ein Skiunfall ereignet hat.