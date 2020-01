Skiunfälle sind in Österreich die teuersten Sportunfälle

Mit rund 791 Millionen Euro sind die Folgekosten von Unglücken beim Skifahren an erster Stelle der teuersten Sportunfälle Österreichs. Wie eine aktuelle Auswertung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) ergab, kostet ein Unfall auf der Piste durchschnittlich 30.800 Euro an Unfallfolgekosten. Mehr als 25.600 Menschen verletzen sich jährlich bei Skiunfällen schwer.

"Sowohl in Summe als auch bei Betrachtung von Einzelfallkosten nehmen Unfallfolgekosten von Skisportunfällen in Österreich mit 791 Millionen Euro Rang Eins der teuersten Sportunfälle ein", wurde Ilona Schöppl, Leiterin des Bereichs Haushalts-, Freizeit- und Sportsicherheit im KFV, am Donnerstag in einer Aussendung zitiert. Einerseits erklären sich die hohen Kosten dadurch, dass Skifahren nach wie vor ein Breitensport ist - 3,2 Millionen Österreicher üben ihn gelegentlich und 1,6 Millionen regelmäßig aus - andererseits führen die Verletzungen zu hohen Leistungspotenzialverlusten. "Trotz der vielen Verunfallten gehört, nach den ausübenden Stunden und der Anzahl der Ausübenden betrachtet, moderates Skifahren, bei Verwendung der Schutzausrüstung, nicht zu den risikoreichen Sportarten."

Verletzte beim Skifahren nach Bundesländern pro Jahr: In Kärnten ist jährlich von rund 2.300 Unfallopfern auszugehen, in Niederösterreich von 2.100. In Oberösterreich sind es rund 3.300, in Salzburg gar etwa 5.800, was in Österreich den Spitzenplatz bedeutet. In der Steiermark verunglücken jedes Jahr rund 4.400 Skifahrer schwer, in Tirol rund 5.400 und in Vorarlberg etwa 2.300 (gesamt: 25.600).