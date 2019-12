Skiunfälle in Saalbach mit mehreren Verletzten

Vier Verletzte hat es Samstagvormittag nach Unfällen auf den Ski-Pisten von Saalbach-Hinterglemm gegeben. Ein Niederländer krachte auf seinen beiden Brettern mit hoher Geschwindigkeit in die Abzäunung einer Schlepplift-Station. Bei zwei anderen Zwischenfällen prallten Wintersportler ineinander. Die Polizei hat bei allen Unfällen Erhebungen zum Hergang eingeleitet.

Der 30-Jährige war bei der Lift-Talstation Bergfried in die Eingrenzung gefahren. Er erlitt eine schwere Oberschenkelverletzung und kam mit dem Rettungshubschrauber in das Tauernklinikum Zell am See.