Skiunfälle: Bergrettung und Alpinpolizei in Vorarlberg im Dauereinsatz

Am Sonntag ereigneten sich auf Vorarlberg Skipisten zahlreiche Kollisionen mit teilweise erheblichen Verletzungen.

So stießen am Hochjoch in Schruns zwei Skifahrer zusammen, in St. Gallenkirch kam es zu einer weiteren Kollision. In Lech/Zürs gab es insgesamt vier Skiunfälle mit zumindest zwei Beteiligten. Im Skigebiet Warth/Salober kam es zu zwei Zusammenstößen und in Damüls ereigneten sich ebenfalls zwei Skiunfälle mit Verletzten. Bei einer Skikollision in St. Gallenkirch und bei jeweils einer in Lech und in Zürs fuhren die Beteiligten weiter, ohne sich um die verletzten Personen zu kümmern.