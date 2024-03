Skitourengeherin stürzte am Warscheneck 200 Meter ab

Eine Skitourengeherin ist am Samstag am Warscheneck (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich rund 200 Meter abgestürzt. Sie wurde in einer aufwendigen Aktion schwer verletzt und stark unterkühlt geborgen, berichtete die Polizei. Die 49-jährige Linzerin und ihr Begleiter waren wegen einer Wetterfront von ihrer ursprünglichen Route abgewichen.

Die zwei geübten Tourengeher stiegen über den Südostgrat auf und wollten über den Skilehrerweg abfahren. Beide Routen sind laut Polizei sehr anspruchsvoll. Als zu Mittag eine Front aufzog, fanden die beiden den Einstieg zum teilweise mit Seilen gesicherten Skilehrerweg nicht und machten sich stattdessen durch steiles felsiges Gelände auf den Weg talwärts. Die Frau verlor dabei den Halt und stürzte über 200 Meter ins Glöckelkar ab.

Ihr Begleiter setzte sofort einen Notruf ab. 50 Bergretter stiegen trotz widriger Wetterbedingungen in Richtung Unfallstelle auf. Die Schwerverletzte wurde mit einer Trage bis zu einer Forststraße rund 700 Höhenmeter tiefer transportiert und von dort mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen. Ihren Begleiter brachten Bergretter sicher ins Tal.