Skispringerin Pinkelnig in Villach nur von Prevc geschlagen

Skispringerin Eva Pinkelnig hat am Mittwoch im ersten Villach-Bewerb hinter der überlegenen Nika Prevc mit Rang zwei ihren nächsten Podestplatz erreicht.

Der nach ihrer Knieverletzungspause zu Wochenbeginn in Oberstdorf siegreichen Weltcup-Titelverteidigerin fehlten auf der Normalschanze satte 26 Punkte auf die Slowenin. Zweitbeste Österreicherin war Julia Mühlbacher an der fünften Stelle, Lisa Eder wurde Siebente. Am Donnerstag folgt in der Alpenarena ein weiterer Wettkampf.